У Росії висміяли бійку нардепів у Раді і звернулися до Зеленського

У Міністерстві закордонних справ Росії запропонували президенту України Володимиру Зеленському замість створення найпотужнішої армії в Європі, як він раніше заявив, почати з парламенту. Вона прокоментувала відео з депутатами, які влаштували бійку під час засідання Ради .

Вона сказала, що керівництву України перш, ніж говорити про створення "найпотужнішої армії в Європі", потрібно створити "найпотужніший парламент".

"Подивилася на будні українських парламентаріїв і згадала заяву президента Зеленського про те, що Україна буде змушена створити найпотужнішу армію в Європі, якщо Захід залишить Київ один на один у вирішенні питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Може, спочатку створити хоча б найпотужніший парламент?" , - написала Захарова.

Зазначимо, сьогодні засідання Верховної ради було перервано через бійку між нардепами зі "Слуги народу" і "ОПЗЖ". Це сталося під час розгляду понад 500 поправок до законопроекту про незалежність Нацради з телебачення і радіомовлення.

Нардеп з СН і один з авторів законопроекту Микита Потураєв заявив, що "епоха бідності" в Україні закінчиться, коли "повсталий народ витягне ось цю фракцію (ОПЗЖ, - ред.), доходи якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє".