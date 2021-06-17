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У Росії висміяли бійку нардепів у Раді і звернулися до Зеленського

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Москва, Четвер 17 червня 2021 15:30
У Росії висміяли бійку нардепів у Раді і звернулися до Зеленського Фото: представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ Росії запропонували президенту України Володимиру Зеленському замість створення найпотужнішої армії в Європі, як він раніше заявив, почати з парламенту. Вона прокоментувала відео з депутатами, які влаштували бійку під час засідання Ради.

Про це представник МЗС РФ Марія Захарова написала у своєму Telegram-каналі.

Вона сказала, що керівництву України перш, ніж говорити про створення "найпотужнішої армії в Європі", потрібно створити "найпотужніший парламент".

"Подивилася на будні українських парламентаріїв і згадала заяву президента Зеленського про те, що Україна буде змушена створити найпотужнішу армію в Європі, якщо Захід залишить Київ один на один у вирішенні питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Може, спочатку створити хоча б найпотужніший парламент?" , - написала Захарова.

Зазначимо, сьогодні засідання Верховної ради було перервано через бійку між нардепами зі "Слуги народу" і "ОПЗЖ". Це сталося під час розгляду понад 500 поправок до законопроекту про незалежність Нацради з телебачення і радіомовлення.

Нардеп з СН і один з авторів законопроекту Микита Потураєв заявив, що "епоха бідності" в Україні закінчиться, коли "повсталий народ витягне ось цю фракцію (ОПЗЖ, - ред.), доходи якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє".

Зазначимо, нардепи все ж прийняли закон про реформу Нацради з телерадіомовлення.

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