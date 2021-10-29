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У Росії винесли вироки ще одній групі кримських татар: 56 років на чотирьох

Автор: Ілона Свиридова

Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону (Російська Федерація) виніс вироки ще чотирьом кримським татарам. Їх звинуватили в нібито тероризмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, вироки винесли щодо учасників так званої "третьої бахчисарайської групи".

"Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров - 17 років, Осман Сейтумеров - 14 років, Рустем Сейтмеметов - 13 років, Амет Сулейманов - 12 років", - зазначила Денісова.

Він також підкреслила, що все звинувачення зводилося до свідчень двох таємних свідків ФСБ. Один із засуджених - Амет Сулейманов - має інвалідність і потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми з серцем.

"Засуджую незаконний вирок щодо громадян України. Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод і Загальну декларацію прав людини", - додала Денісова.

Нагадаємо, раніше в Криму затримали групу підтримки підозрюваних у "справі Хізб ут-Тахрір", які прийшли на засідання суду.

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