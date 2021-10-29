У Росії винесли вироки ще одній групі кримських татар: 56 років на чотирьох

За її словами, вироки винесли щодо учасників так званої "третьої бахчисарайської групи".

"Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров - 17 років, Осман Сейтумеров - 14 років, Рустем Сейтмеметов - 13 років, Амет Сулейманов - 12 років", - зазначила Денісова.

Він також підкреслила, що все звинувачення зводилося до свідчень двох таємних свідків ФСБ. Один із засуджених - Амет Сулейманов - має інвалідність і потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми з серцем.

"Засуджую незаконний вирок щодо громадян України. Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод і Загальну декларацію прав людини", - додала Денісова.