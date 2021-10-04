У Росії вперше провели пуск гіперзвукової ракети: що відомо

Проведені випробування з атомного підводного човна.

"Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ", - повідомили в Міністерстві оборони РФ.

До кінця 2021 року заплановані в цілому два пуски "Циркону" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ". У 2022 році випробування продовжаться.

Фрегат "Адмірал Горшков" успішно виконав стрілянину гіперзвуковою ракетою "Циркон". Була вражена ціль на відстані 350 км в Баренцевому морі.

Що відомо про цю ракету

Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета "Циркон" розробляється "НВО машинобудування". Її точні технічні характеристики не розкриваються, але відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисяч км/год). "Цирконом" планується оснащувати як надводні кораблі, так і підводні човни.