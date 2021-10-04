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У Росії вперше провели пуск гіперзвукової ракети: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Стрілянина була проведена по умовній морській меті в Баренцевому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Проведені випробування з атомного підводного човна.

"Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ", - повідомили в Міністерстві оборони РФ.

До кінця 2021 року заплановані в цілому два пуски "Циркону" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ". У 2022 році випробування продовжаться.

Фрегат "Адмірал Горшков" успішно виконав стрілянину гіперзвуковою ракетою "Циркон". Була вражена ціль на відстані 350 км в Баренцевому морі.

Що відомо про цю ракету

Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета "Циркон" розробляється "НВО машинобудування". Її точні технічні характеристики не розкриваються, але відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисяч км/год). "Цирконом" планується оснащувати як надводні кораблі, так і підводні човни.

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