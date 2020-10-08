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У Росії зросла кількість постраждалих від вибухів під Рязанню

Рязань, Четвер 08 жовтня 2020 18:41
У Росії зросла кількість постраждалих від вибухів під Рязанню
Фото: пожежа під Рязанню (ryazpressa.ru)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті пожежі на складі боєприпасів під Рязанню в Росії постраждали 16 людей. Більшість з них отримали травми в результаті наслідків пожежі.

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

За даними уряду Рязанської області, шість людей отримали травми безпосередньо під час пожежі на військовому складі.

У лікарнях зараз перебувають 15 людей, один з них - у реанімації. Ще одну людину вертольотом направили у травмцентр в Рязані.

За фактом пожежі на військовому складі Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу. Для розслідування причин та обставин виникнення пожежі створили слідчу групу.

Нагадаємо, вчора в Рязанській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому складі. Через пожежу на складі почали детонувати боєприпаси. Пізніше вогонь пішов в бік населених пунктів.

Через небезпеку перекидання вогню у Рязанській області евакуювати місцевих жителів з 14 населених пунктів.

Пізніше в Рязанській області оголосили режим надзвичайної ситуації.

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