Новак заявив про готовність Росії забезпечити транзит газу через Україну

Міністерство енергетики Росії бачить готовність партнерів з України розпочати поставки російського газу безпосередньо з 2020 року. Про це повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак за підсумками тристоронніх консультацій щодо газу між Росією, ЄС та Україною, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому він зазначив, що конкретні цифри будуть обговорюватися пізніше.

"Обговорювали також питання поставок газу на Україну. Ми бачимо готовність наших партнерів, у тому числі і щодо постачання газу, з 2020 року, безпосередньо. Конкретні цифри будуть обговорюватися пізніше", - зазначив він.

Також Новак додав, що Росія готова забезпечити транзит газу у відповідності з нормами європейського законодавства.

"Росія готова до 2020 року забезпечити транзит газу через Україну у відповідності з нормами європейського законодавства, якщо до цього буде готова українська сторона", - повідомив він.

Також міністр повідомив про запасний варіант з транзиту газу.

"В якості запасного варіанту ми готові забезпечити продовження договору з транзиту газу, який діє на сьогоднішній день, на 2020 рік. Хоча якщо наші українські колеги будуть готові працювати за європейським законодавством, ми також готові з цим законодавством з 2020 року забезпечити транзит газу через Україну", - сказав він.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками зустрічі заявив, що Росія готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. При цьому зазначив, що чергові тристоронні консультації по газу відбудуться наприкінці листопада.

Крім того, заступник голови Європейської комісії у справах Энергосоюза Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія розчарована підсумками консультацій по газу, які відбулися 28 жовтня.