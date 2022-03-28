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У Росії за цитування Зеленського загрожує 15 років в'язниці

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Журналіст незалежного російського медіа розповіла, що в Росії загрожує до 15 років за цитування інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. В першу чергу, війну в Україні потрібно називати "військовою операцією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір CNN.

"Вам загрожує до 15 років в'язниці, якщо ви назвете цю війну війною, якщо ви цитуєте президента Зеленського. Але якщо ви повідомляєте своїй аудиторії правду, то у вас немає іншого вибору, так що доводиться йти цим шляхом", — заявила журналістка, голова інформаційної служби телеканалу "Дождь" Катерина Котрикадзе.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський