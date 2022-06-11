У Росії згорнули видачу електронних паспортів через санкції

Росія заморозила проект видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чіпів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

У Росії у зв'язку з санкціями дефіцит матеріалів для електронних носіїв в майбутньому буде тільки посилюватися, вважає джерело, знайоме з деталями проекту. Для виробництва пластикових карт зараз не вистачає пластику і чіпів. Тому в уряді РФ вирішили, що витрачати дефіцитні деталі й матеріали на електронні паспорти недоцільно.

Нагадаємо, раніше Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

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