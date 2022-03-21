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У Росії зриваються постачання соків і молока в магазини через брак упаковки

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Москва, Понеділок 21 березня 2022 12:11
У Росії зриваються постачання соків і молока в магазини через брак упаковки Фото: в Росії зриваються постачання соків і молока в магазини через брак упаковки (expatica com)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії почали зриватися постачання в магазини соків і молока. Це пов'язують із нестачею тари для зберігання продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ведомости", яке цитує двох ритейлерів та представника великого виробника продуктів харчування.

За даними видання, на ринку не вистачає тетрапака - упаковки, що складається з картону, поліетилену та фольги.

Також учасники ринку поскаржилися на труднощі із закупівлею плівок через дефіцит сировини.

Зокрема, один із великих виробників повідомив, що компанія розглядає альтернативні варіанти пакування молока та соку, зокрема навіть бідони.

Разом з тим складнощів з постачанням упаковок очікує і мережа "Вкусвілл" - представник мережі пояснює труднощі обмеженнями на постачання імпортної сировини.

Крім того, в X5 Group ("П'ятірочка", "Перекресток", "Карусель") заявили про відсутність перебоїв з постачаннями, проте ретейлер також шукає альтернативних постачальників пакувальних матеріалів.

Представник Мінпромторгу підтвердив росЗМІ підвищений попит на упаковку для молока, проте заявив, що у виробників достатньо запасів сировини та матеріалів.

Вказується, що з гнучкою упаковкою, гофроупаковкою та скляною тарою складнощів поки що немає, однак вони можуть з'явитися, якщо іноземні власники виробництв зупинять роботу заводів у РФ.

Однак нестача пакувальних матеріалів в РФ все ж призвела до зростання цін. Так, транспортний гофрокороб з лютого подорожчав на 30%, поліпропіленова плівка - на 100%, картонні пачки для солі - на 122%, фасувальна поліетиленова плівка - на 89%.

Нагадаємо, раніше експерт Atlantic Council заявив, що запроваджені міжнародні санкції проти Росії викличуть колапс економіки РФ і приведуть до дефолту.

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