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В Росії зняли з посади командувача першої танкової армії

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П'ятниця 25 березня 2022 23:12
В Росії зняли з посади командувача першої танкової армії Фото: в Росії зняли з посади командувача першої танкової армії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Російській Федерації зняли з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Кисіля Сергія Олександровича. Усе через величезні втрати й не досягнуті цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.

За словами журналіста, генерал-лейтенанта було знято з посади через нездатність досягнути поставлені цілі під час війни на території України. У тому ж числі через залучення до бойових дій строковиків та втрат серед особового складу.

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