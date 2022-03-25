Фото: в Росії зняли з посади командувача першої танкової армії (Getty Images)

В Російській Федерації зняли з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Кисіля Сергія Олександровича. Усе через величезні втрати й не досягнуті цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.

За словами журналіста, генерал-лейтенанта було знято з посади через нездатність досягнути поставлені цілі під час війни на території України. У тому ж числі через залучення до бойових дій строковиків та втрат серед особового складу.