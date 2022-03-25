В Росії зняли з посади командувача першої танкової армії
В Російській Федерації зняли з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Кисіля Сергія Олександровича. Усе через величезні втрати й не досягнуті цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.
За словами журналіста, генерал-лейтенанта було знято з посади через нездатність досягнути поставлені цілі під час війни на території України. У тому ж числі через залучення до бойових дій строковиків та втрат серед особового складу.
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