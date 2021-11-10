В Криму за шпигунство затримали колишнього мера Сімеїзу

В Криму заарештували колишнього мера Сімеїзу Юрія Ломенка. Його підозрюють, нібито, у шпигунстві на користь Служби безпеки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК .

Зазначається, що чоловік був членом фракції "Єдина Росія", втім повноваження Ломенка були припинені за його власним бажанням 25 жовтня 2021 року.

"Встановлено, що мешканець міста Ялти в період з 2017 по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір, зберігання, передачу відомостей, що становлять державну таємницю РФ, у тому числі про співробітників ФСБ Росії", - відзначає пресслужба Центру громадських зв’язків ФСБ.

Водночас Ломенко був мером селища Сімеїз у 2013 році.