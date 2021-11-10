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В Криму за шпигунство затримали колишнього мера Сімеїзу

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Середа 10 листопада 2021 15:37
В Криму за шпигунство затримали колишнього мера Сімеїзу Фото: в Росії за шпигунство затримали колишнього мера Сімеїзу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму заарештували колишнього мера Сімеїзу Юрія Ломенка. Його підозрюють, нібито, у шпигунстві на користь Служби безпеки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

Зазначається, що чоловік був членом фракції "Єдина Росія", втім повноваження Ломенка були припинені за його власним бажанням 25 жовтня 2021 року.

"Встановлено, що мешканець міста Ялти в період з 2017 по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір, зберігання, передачу відомостей, що становлять державну таємницю РФ, у тому числі про співробітників ФСБ Росії", - відзначає пресслужба Центру громадських зв’язків ФСБ.

Водночас Ломенко був мером селища Сімеїз у 2013 році.

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