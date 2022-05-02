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У Росії рота солдатів відмовилася їхати воювати в Україну

Фото: у Росії рота солдатів відмовилася їхати воювати в Україну (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські солдати продовжують відмовлятися від участі у "спеціальній операції", яку Кремль проводить в Україні. Причому воювати в Україні не хочуть не тільки рядові військові, а й командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані журналіста Романа Цимбалюка.

"Зокрема, одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади (в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбурзька обл.) у повному складі, включаючи командира, відмовилася від вибуття на територію України", - розповів він.

Як повідомлялося, раніше у Пологівському районі Запорізької області російські військові стали відмовлятися брати участь у боях, оскільки їм не виплачують обіцяні гроші. Після цього "кадировці" розстріляли кількох солдатів-бунтівників.

Також у Росії проходить кампанія з набору "добровольців" - 200 охочих щотижня з кожного федерального округу, крім Москви. Таке завдання постає перед Міноборони Росії.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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