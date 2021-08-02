У Росії дозволили полювання на тварин з Червоної книги. У Greenpeace відреагували

У Міністерстві природи Росії заявляють, що мова йде лише "про виняткові випадки з метою збереження об'єктів тваринного світу".

Зокрема, в Росії дозволяється полювання на тварин з метою здійснення їх моніторингу, регулювання чисельності, охорони здоров'я населення, усунення загрози для життя людини, запобігання від масових захворювань сільськогосподарських та інших домашніх тварин, забезпечення традиційного способу життя корінних нечисленних народів РФ.

Дозвіл на полювання на рідкісних тварин видаватимуть у Росприроднагляді.

У Мінприроди Росії зазначили, що заборона на господарське використання, зокрема, полювання на тварин, занесених до Червоної книги, зберігається.

Однак за словами керівника програми організації з особливо охоронюваних природних територій в Росії Михайла Крейндліна, під таким приводом буде проводитися популярна серед багатих людей трофейне полювання.

"Фактично скасовується заборона на відстріл червонокнижних тварин. Якщо в старому законі про полювання прямо заборонений відстріл, тепер такого немає. Добування включає і відстріл, і вилов у виняткових випадках. Дійсно, такі випадки бували раніше, коли були спроби організації трофейного полювання на червонокнижних тварин", - заявив він.

Крейндлін підкреслив, що Мисливське лобі в Держдумі внесло такі поправки для того, щоб мати можливість під виглядом полювання в наукових цілях, добувати червонокнижних тварин.

"Це дуже корупційна форма, з нашої точки зору. В першу чергу, це трофейне полювання. Це може мати дуже негативні наслідки", - додав він.

Зазначимо, що в РФ на межі зникнення перебувають 13 видів тварин. Це амурський тигр, середньоазіатський і Далекосхідний Леопарди, Сніговий барс, зубр, сайгак, кінь Пржевальського, Алтайський гірський баран, дзерен, Білий ведмідь, стерх, Гренландський і сірий кити.