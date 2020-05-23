У Росії дозволили голосувати на виборах дистанційно

В Російській Федерації тепер можна буде голосувати на виборах дистанційно. Відповідний закон підписав президент Володимир Путін.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Так, законом передбачені причини, які не дозволяють прибути в приміщення для голосування, які надають можливість голосувати поза ділянок.

Виходячи з цього вводиться поняття "дистанційне електронне голосування" (голосування без використання бюлетеня, виготовленого на паперовому носії, з використанням спеціального програмного забезпечення).

Крім того, поправки передбачають можливість дострокового голосування на всіх рівнях виборів, в тому числі, на виборах президента в цілях захисту здоров'я виборців і створення максимальної зручності для реалізації російськими громадянами виборчих прав.

Нагадаємо, віце-прем'єр України Олексій Рєзніков заявив, що громадяни з російськими паспортами не зможуть брати участь у місцевих виборах в ОРДЛО.