У Росії стався вибух на тротиловому заводі, є постраждалі

У Росії в місті Дзержинськ Нижньогородської області на заводі з виробництва тротилу прогриміло кілька вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Серія вибухів сталася на заводі "Кристал". Сам цех зруйнований на площі близько 100 квадратних метрів. Не виключається, що під завалами можуть знаходитися люди.

В прес-службі регіональної охорони здоров’я заявили, що в результаті вибухів постраждало щонайменше 19 осіб. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення середньої і легкої тяжкості.

Очевидці події повідомляють, що вибухова хвиля мала таку силу, що в навколишніх будинках повилітали шибки.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін дав розпорядження створити оперативний штаб. На місце події вирушили заступник голови регіону Дмитро Краснов, керівник ГУ МЧМ Нижньогородської області Валерій Синькою.

Фото: вибух на заводі "Кристал" (з відкритих джерел)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Румунії на збройовому заводі стався вибух. В результаті вибуху почалася пожежа, яка встигли ліквідувати працівники заводу.