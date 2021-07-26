У Росії стався вибух на магістральному газопроводі

"Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2, орієнтовно в кілометрі від села Забір'я Кишертського округу", - заявили в прес-службі адміністрації Кішертського муніципального крайового округу.

На цей час відомо, що постраждалих в результаті вибуху немає. Також направлені окремі підрозділи для захисту прилеглих населених пунктів та лісових насаджень.

За даними МНС, сталася розгерметизації магістрального газопроводу біля річки Сілва Кішерсткого муніципального округу.

"Зараз відбувається смолоскипне вигорання, також проводиться ліквідація загоряння сухої рослинності на площі 2 га", - заявили в МНС.