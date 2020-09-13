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У Росії проходить єдиний день голосування

Автор: Артур Родивилов

У Росії на 13 вересня призначений єдиний день голосування (ЄДГ). У 2020 році голосування на виборах різних рівнів проходить протягом трьох днів.

Про це повідомляє ЦВК РФ.

11 і 12 вересня відбулося дострокове голосування, але росіяни могли зробити вибір на дільницях, як і в ЄДГ, а також на прибудинкових територіях, як під час голосування за поправки до Конституції РФ.

У 2020 році в ЄДГ проходить понад 9 тис. виборів різних рівнів. В реєстрації було відмовлено 8 тис. (4,8%) кандидатів: з 171 тис. висунутих зареєстровані 160 тис. (93%), решта самі зійшли з дистанції.

За перший день голосування рух "Голос" отримав близько 600 повідомлень про порушення.

Раніше МЗС заявив, що Росія вирішила влаштувати в Криму проведення голосування "виборів губернатора". Українська сторона засуджує такі дії і "вибори" не визнає.

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