В Росії закликають не використовувати вітчизняні антивірусні програми, - розвідка

"Федеральна служба по технічному експортному контролю країни-окупанта проінформувала підприємства оборонно-промислового комплексу про небезпеку використання антивірусних програм, розроблених у РФ", - йдеться у повідомленні.

В листах, які розсилають виробникам, зазначається, що "закордонними хакерськими угрупованнями при реалізації комп’ютерних атак на інформаційну структуру РФ активно експлуатуються вразливості програмного забезпечення".

Російські контролери впевнені, що найбільша небезпека пов'язана з продуктами російського "імпортозаміщення". Зокрема, програмами лабораторії Касперського: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security та інші.

Зазначається, що під час використання даного "антивірусу" є ймовірність перехоплення управління комп’ютером, витоку інформації, можливості встановлення та виконання стороннього програмного коду. Рівень небезпеки оцінюється від "середнього" до "критичного".