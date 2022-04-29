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В Росії закликають не використовувати вітчизняні антивірусні програми, - розвідка

Фото: в Росії закликають не використовувати антивірус Kaspersky (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Російських виробників закликають не використовувати вітчизняні антивірусні програми. Зокрема, мова йде про Kaspersky.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Федеральна служба по технічному експортному контролю країни-окупанта проінформувала підприємства оборонно-промислового комплексу про небезпеку використання антивірусних програм, розроблених у РФ", - йдеться у повідомленні.

В листах, які розсилають виробникам, зазначається, що "закордонними хакерськими угрупованнями при реалізації комп’ютерних атак на інформаційну структуру РФ активно експлуатуються вразливості програмного забезпечення".

Російські контролери впевнені, що найбільша небезпека пов'язана з продуктами російського "імпортозаміщення". Зокрема, програмами лабораторії Касперського: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security та інші.

Зазначається, що під час використання даного "антивірусу" є ймовірність перехоплення управління комп’ютером, витоку інформації, можливості встановлення та виконання стороннього програмного коду. Рівень небезпеки оцінюється від "середнього" до "критичного".

Нагадаємо, українська розвідка повідомляє, що Росія хоче втягнутися у війну проти України країни ОДКБ, однак вони відмовилися.

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