В Росії вигадали власну "велику вісімку": які країни записали в "лідери"

У Росії заявили про створення "нової великої вісімки" країн. У "лідери" записали держави, які не підтримали санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Держдуми В'ячеслава Володіна.

За його словами, економіка США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади продовжує "тріщати під навантаженням санкцій", введених проти Росії. Російський чиновник звинуватив у цьому США та їх союзників.

Володін впевнений, що санкції проти Росії почали формувати у світі нові точки зростання. Тому Росія створила "нову велику вісімку", до якої, крім неї, ввійшли Китай, Індія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран та Туреччина.

За думкою Володіна, ці країни "бажають розвивати діалог та взаємовигідні відносини з Росією".