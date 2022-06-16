У Росії придумали фейк про біолабораторії в Україні і поширюють "указ Зеленського"

Як зазначають журналісти, в опублікованому напередодні документі йдеться, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про знищення особистих даних працівників українських підприємств і військовослужбовців, які співпрацювали з американськими лабораторіями.

Мова нібито йде про персонал трьох організацій: Центру громадського здоров'я України, Українського протичумного інституту імені Мечникова та Житомирського лабораторного центру на транспорті.

У The Insider звернули увагу на те, що в тексті документа містяться очевидні помилки у вживанні української мови, і що текст, з високою часткою ймовірності, спочатку був написаний російською і тільки потім невміло перекладений.

Так, фраза" особиста справа "в документі, якщо її знову перевести на російську, вжита в значенні"це моя справа".

У правій верхній частині документа знаходиться підтвердження реєстрації наказу в системі діловодства СБУ, і там в якості адреси вказано: "ул.Володимирська, 33, г. Київ", в той час, як "улица" українською - "вулиця", А "город" - "місто", відповідно правильними скороченнями були б "вул" і "м".

Крім того, як повідомило The Insider джерело в спецслужбах України, слово "безпеки" в повній назві СБУ в ділових документах завжди пишеться з малої літери, А підтвердження реєстрації в електронній системі діловодства має розташовуватися внизу документа, а не вгорі.