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У Росії загасили пожежу, що спалахнула після вибуху на магістральному газопроводі

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Перм, Понеділок 26 липня 2021 22:50
У Росії загасили пожежу, що спалахнула після вибуху на магістральному газопроводі Фото: пожежу на газопроводі в Росії загасили (t.me/ENews112/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Росії в Кишертському районі Пермського краю загасили пожежу, яка спалахнула після вибуху на магістральному газопроводі Уренгой-Центр-2. Співробітники аварійних служб ліквідують окремі осередки загоряння на прилеглій місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як зазначили виданню в пресслужбі міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) РФ, факельне горіння на газопроводі ліквідовано. Пожежники проводять поливку окремих осередків загоряння сухої рослинності.

Нагадаємо, ввечері 26 липня на газопроводі Уренгой - Центр-2 недалеко від села Забір'я Кишертського району стався вибух з подальшим смолоскипним вигоранням газу. Висота полум'я і диму досягала декількох десятків метрів.

Крім того, почалося горіння сухої трави на площі близько двох гектарів. Загроза поширення пожежі на житлові будинки була відсутня. Постраждалих в результаті вибуху немає. Про руйнування і причини події не повідомляється.

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