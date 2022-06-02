Росії потрібна тактична пауза перед наступом на Донбасі, - британська розвідка

"Це може призвести до втрати частини імпульсу, набраного за останній тиждень", - наголошується в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, Росія взяла під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька. Основна дорога, що веде до Сєвєродонецька, ймовірно, залишається під контролем України, але Росія продовжує нарощувати локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії. При цьому російські війська зазнали втрат.

Форсування річки Сіверський Донець, яка є природною перепоною на шляхах наступу, життєво важливо для російських сил, оскільки вони захоплюють Луганську область і готуються переключитися на Донецьку область, йдеться у зведенні.

Потенційні місця перетину річки включають між Сєвєродонецьком і сусіднім містом Лисичанськом, а також недалеко від нещодавно захопленого Лиману. В обох місцях лінія річки, ймовірно, як і раніше контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости, наголошується в повідомленні Міноборони Британії.