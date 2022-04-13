У Росії очікують дефіцит літієвої сировини для акумуляторів

"У Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію з Чилі, Аргентини, Китаю і Болівії. У цих умовах відвантаження з Чилі та Аргентини припинені, можливість отримувати сировину є тільки з Болівії", - заявив заступник голови департаменту металургії і матеріалів Мінпромторг РФ Владислав Демидов.

За його словами, Китай також страждає від дефіциту літієвої сировини.

"Щодо літію проблема вже гігантська, тому що в разі, якщо буде відмова в поставках сировини з Болівії, то на жаль, літієву сировину нам брати ніде", - заявив чиновник.

Він додав, що через відсутність сировини "дуже велика може бути проблема" в забезпеченні Росією власних потреб в літій-іонних акумуляторах.