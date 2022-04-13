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У Росії очікують дефіцит літієвої сировини для акумуляторів

Фото: у Росії очікують дефіцит літієвої сировини для акумуляторів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії очікують дефіцит літієвої сировини після того, як основні постачальники Чилі та Аргентина пішли з російського ринку. При цьому в РФ немає промислового видобутку літію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"У Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію з Чилі, Аргентини, Китаю і Болівії. У цих умовах відвантаження з Чилі та Аргентини припинені, можливість отримувати сировину є тільки з Болівії", - заявив заступник голови департаменту металургії і матеріалів Мінпромторг РФ Владислав Демидов.

За його словами, Китай також страждає від дефіциту літієвої сировини.

"Щодо літію проблема вже гігантська, тому що в разі, якщо буде відмова в поставках сировини з Болівії, то на жаль, літієву сировину нам брати ніде", - заявив чиновник.

Він додав, що через відсутність сировини "дуже велика може бути проблема" в забезпеченні Росією власних потреб в літій-іонних акумуляторах.

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