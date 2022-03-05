ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії відключать Photoshop та інші програми Adobe

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 18:24
У Росії відключать Photoshop та інші програми Adobe Компанія Adobe призупиняє роботу в Росії (gettyimages)
Автор: Тетяна Самарук

Компанія Adobe, яка розробляє програми Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom, заявила про припинення продажів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку компанії у Twitter.

У компанії зазначають, що протягом останніх кількох днів вони ставали свідками насильницьких нападів на Україну.

"Опубліковані зображення були жахливими та розривають серце. Коли ми бачимо цю трагедію, ми вважаємо, що несемо відповідальність за те, щоб наші продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни", - йдеться у повідомленні.

Також Adobe вжила низку заходів, щоб забезпечити безпеку співробітникам та надати гуманітарну допомогу Україні.

"Починаючи негайно, Adobe припиняє всі нові продажі продуктів і послуг Adobe в Росії. Крім того, ми припиняємо доступ до Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud і Adobe Experience Cloud.", - додали в компанії.

Окрім того, компанія вирішила надати Україні гуманітарну підтримку. На це Adobe Foundation виділив серію грантів на суму понад 1 млн доларів. Кошти спрямують на медичну допомогу та транспортні потреби біженців.

Раніше ми повідомляли, що Porsche припинив постачання автомобілів до Росії.

Також ми писали, що Airbnb призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати