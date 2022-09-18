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У Росії відмовляються лікувати поранених "добровольців" з ОРДЛО, - розвідка

Фото: росіяни відмовляються лікувати бойовиків з "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Шпиталі в Росії відмовляються лікувати так званих "добровольців" з ОРДЛО. Крім того, між бойовиками та російськими солдатами назріває конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, бойовики з "ЛДНР" скаржаться на ставлення з боку командування та інших підрозділів окупаційних військ.

Так, зокрема один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат біля Авдіївки, але не зміг отримати медичної допомоги. Поранених доправили до шпиталю в Ростові-на-Дону, але медики відмовилися їх лікувати.

"Адже "Союз добровольців Донбасу" був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС - бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування", йдеться у повідомленні.

Також назріває конфлікт між бойовиками ОРДЛО та Збройними силами Росії. При відступі росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни звозять поранених до лікарень окупованого Новоайдару Луганської області. Всі медзаклади міста перепрофілювали в шпиталі, навіть дитячу лікарню.

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