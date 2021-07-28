У Росії засудили громадян РФ та Вірменії за нібито шпигунство на користь України

"За вчинення злочинів, передбачених ст. 275 "Державна зрада" і ст. 276 "Шпигунство" КК РФ суд засудив Лобова до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 6 місяців. Обидва фігуранти будуть відбувати термін в колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ФСБ, громадянин РФ Денис Лобов і громадянин Вірменії Арарат Хачатрян, причетні до здійснення контрабандних поставок радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем "С-300" з Росії до України.

Вказано, що радіоелектронне обладнання Лобов "зберігав в підвальному приміщенні свого будинку, де виробляв передпродажну підготовку".

Після чого Хачатрян організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння.

Як повідомляють у ФСБ кінцевим одержувачем обладнання виступив нібито "Укроборонпром".

Зазначено, що у березні 2020 року для нібито чергової закупівлі клістронів Хачатрян прибув в Росію і "був затриманий на місці злочину".