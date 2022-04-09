У Росії зупиняють Виробництво військових кораблів. Бракує іноземних компонентів

"На російських верфях склалася критична ситуація щодо виконання існуючих контрактів з будівництва та обслуговування військових кораблів. Причини: важке фінансове становище і відсутність зарубіжних комплектуючих", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, АТ "Східна верф", яка розташована у Владивостоці, повинна виконати державні замовлення на загальну суму 35 млрд рублів (близько 36 млн доларів). У тому числі будівництво і постачання двох морських танкерів, двох малих ракетних кораблів, двох пересувних морських причалів, ремонт і сервісне обслуговування кораблів і катерів різних типів.

"З листа військового представника МО РФ стає ясно, що до початку квітня 2022 року через скрутний фінансовий стан всі роботи припинені. Проводиться звільнення персоналу, а терміни виконання контрактів зірвані. Конкретно компанії готують до початку процедури банкрутства", - йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомили, що російський військовий представник написав листа, який свідчить про тотальну нестачу іноземних компонентів для продовження робіт з будівництва військових кораблів і систем для них.

У список обладнання виробництво яких довелося зупинити входять кермові колонки, навігаційні комплекси, радіостанції. Автори листа повідомляють про неможливість виявити Російські або азіатські замінники імпортних комплектуючих.

У той же час Росія зупинила виробництво порохових зарядів для морської артилерії через відсутність іноземних компонентів і відсутність російських аналогів.

"Очевидно, що російський військово-промисловий комплекс залишається залежним від імпортних високих технологій. Без постачання яких РФ не здатна продовжити виробництво сучасної зброї", - заявили в розвідці.