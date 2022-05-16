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У Росії залишився мінімум незадіяного резерву для війни в Україні, - Пентагон

Фото: солдати РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Станом на 16 травня Росія задіяла 80 відсотків батальйонно тактичних груп (БТГ) у війні проти України.

Про це заявив один з чиновників Пентагону, передає РБК-Україна з посиланням на американського репортера Джека Детча.

Співробітник оборонного відомства США розповів, що зараз на території України воюють близько 106 російських батальйонно тактичних груп. При цьому військово-політичне керівництво РФ планувало задіяти у вторгненні в Україну 140 БТГ.

За словами чиновника, у Путін залишилася невелика кількість військового ресурсу для продовження ведення бойових дій.

Нагадаємо, станом на 13 травня, на український Донбас та південь України російське військово-політичне керівництво перекинуло вже 105 БТГ.

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