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У Росії знову пригрозили Україні через закон про перехідний період

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що якщо Україна прийме закон про перехідний період, то Москва вважатиме, що Київ вийшов з мінських угод. Він також відзначив високі темпи підготовки схвалення законопроєкту Верховною радою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду, який був внесений Урядом України, - цитує агентство Лаврова. - Якщо цей закон буде прийнятий, Київ тим самим проголосить вихід з мінського комплексу заходів".

Лавров зазначив, що у Верховній Раді процес схвалення законопроєкту йде повним ходом. При цьому він нагадав обіцянку Франції та Німеччини щодо цього документа. За його словами, Париж і Берлін запевняли Москву, що зроблять все для того, щоб цей закон не був прийнятий.

"Але ніяких дій з того часу прийнято не було", - додав російський міністр.

Нагадаємо, раніше Венеціанська комісія запропонувала змінити запропонований Кабміном закон про перехідний період, а також залучити до його напрацювання жителів окупованих територій.

Зазначимо, у серпні український законопроєкт про перехідний період на Донбасі розкритикував президент РФ Володимир Путін.

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