У Росії обмежують доступ до Facebook

Роскомнагляд ввів часткове обмеження доступу до Facebook на території Російської Федерації. Перед цим соціальна мережа обмежила акаунти місцевих ЗМІ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Роскомнадзору.
"24 лютого соціальна мережа Facebook обмежила офіційні акаунти чотирьох російських ЗМІ: телеканалу "Звезда", інформаційного агентства "РИА Новости", інтернет-майданчиків "Лента.ру" і "Газета.ру",- пише пресслужба Роскомнадзору.
У Росії відповідний хід від компанії порахували нібито "порушенням основних прав і свобод людини".
На території агресора були введені аналогічні обмеження щодо Facebook.
"Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнадзором, відповідно до закону, вживаються заходи часткового обмеження доступу", - зазначає пресслужба.