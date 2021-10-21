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В Росії виявили новий і більш заразний варіант "Дельта"-штаму

Автор: Марія Кучерявець

У Росії зафіксували перші випадки нового варіанту "Дельта"-штаму коронавірусу. Він має назву AY.4​​​.2 і є значно заразнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

За словами представника Росспоживнагляду Каміля Хафизова, вірогідність широкого поширення даного різновиду у РФ є достатньою.

"Так, варіант AY.4.2 лінії "Дельта" вже виявляється в одиничних випадках в Росії, як випливає з результатів секвенування геномів коронавірусу SARS-CoV-2", - сказав він.

Відомо, що штам коронавірусу "Дельта" почав широко розповсюджуватися в Росії з кінця весни поточного року. Наразі цей штам домінує в країні над всіма варіантами COVID-19.

Нагадаємо, вчора в Ізраїлі також зафіксували перший випадок інфікування штамом AY4.2.

Після чого стало відомо, що дані про мутований коронавірус "Дельта" планують передати до Європи.

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