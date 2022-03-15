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У Росії немає жодних шансів взяти Харків, - голова ОДА

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Харків, Вівторок 15 березня 2022 08:47
У Росії немає жодних шансів взяти Харків, - голова ОДА Фото: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов
Автор: Марія Кучерявець

У російсько-окупаційних військ немає жодних шансів зайти в Харків і взяти місто. ЗСУ тримають свої позиції, постійно посилюючи їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова під час телемарафону.

"Щодо утримання міста - ЗСУ тримають свої позиції, постійно їх посилюють, ворог їх час від часу перевіряє, ведуться обстріли. Я скажу так, у ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. Це позиція військових, цивільних. І ми бачимо результати ЗСУ, які вони демонструють на 20 день війни", - розповів він.

Раніше стало відомо, що в Харкові в результаті обстрілу загинув волонтер, ще одна дівчина отримала поранення.

Нагадаємо, протягом дня 14 березня Харків в черговий раз піддався обстрілу з боку російських військ. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу.

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