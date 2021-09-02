У Росії назвали" Північний потік-2 " екологічним проектом

Спеціальний представник президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов заявив, що" Північний потік-2 " є головним чином екологічним проектом, а не політичним або комерційним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ви знаєте, які дискусії йдуть навколо "Північного потоку-2". Йде нескінченна суперечка, політичний це проект або це комерційний проект, але забувають одну з головних речей - це екологічний проект" - сказав Іванов на сесії Східного економічного форуму (ВЕФ).

За його словами, газопровід допоможе зменшити навантаження на навколишнє середовище завдяки тому, що він на 2 тисячі кілометрів, ніж існуюча газотранспортна система. Крім того, при його будівництві використовується екологічний матеріал.

"Метал зовсім інший, тому що старий метал викидає СО2 набагато більше. Компресорів протягом всього маршруту "Північного потоку-2" в два рази менше, і це найсучасніші компресори", - розповів Іванов.