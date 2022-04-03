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У Росії мають намір карати за виконання "антиросійських санкцій"

Фото: у Росії мають намір карати за виконання "антиросійських санкцій" (duma gov ru)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 4 квітня, до Держдуми РФ внесуть поправки про кримінальну відповідальність за виконання іноземних санкцій на території Росії. Однак поки не відомо, як саме каратимуть за виконання санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"У понеділок внесемо поправки до Кримінального кодексу за виконання обмежувальних заходів, введених іноземними державами (санкцій), на території РФ і розраховуємо на оперативний розгляд поправок Держдумою", - заявив депутат Андрій Клішас.

Клішас не уточнив, як Росія буде виявляти або карати тих, хто виконує санкції.

Раніше секретар Генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак повідомляв про підготовку поправок про введення кримінальної відповідальності для тих, хто виконує "антиросійські санкції" всередині Росії. Зокрема, він підкреслив, що російські компанії відмовляються від роботи з санкційними банками і підприємствами під приводом, що вони самі ризикують потрапити під санкції.

Депутат назвав це "пособництвом погіршення економічної ситуації".

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