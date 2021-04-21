У Росії на мітингах за Навального затримали майже 60 осіб
У Росії сьогодні проходять мітинги на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Правоохоронці вже затримали 58 осіб.
Про це повідомляє " ОВС-Інфо".
Зазначається, що багатьох затримали ще до початку акції.
В Іркутську затримали шість осіб, у знахідці - шість осіб, у Нижньому Новгороді - п'ять осіб.
Затримання також проходили в Москві (чотири людини), Красноярську (три людини), Благовєщенську (три людини), Уфі (дві людини), Кургані (дві людини), Брянську (дві людини) і т. д.
Також в окупованому Криму (Сімферополь) затримали одну людину за участь у мітингу за Навального.
Нагадаємо, Олексія Навального затримали в аеропорту 17 січня після повернення з Німеччини, де він проходив лікування від отруєння "новачком". У лютому суд замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний через порушення умов вироку. Навального відправили в Покровську колонію загального режиму на 2 роки і 5 місяців.
22 квітня ПАРЄ проведе термінові дебати із затвердженням резолюції щодо ситуації з Олексієм Навальним.
Крім того, в США пригрозили Росії наслідками у разі смерті Навального у в'язниці.