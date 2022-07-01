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Росії так заважають санкції, що Медведєв почав погрожувати заходу війною

Фото: заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Санкції країн Європейського Союзу і США проти Росії можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії і навіть вважатися приводом для оголошення війни.

Про це заявив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Хотів би ще раз зазначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (лат. - привід для війни)", - заявив Медведєв.

За його словами, нібито цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа на оголошення економічної війни.

Нагадаємо, раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що якщо Україна вступить до НАТО і намагатиметься повернути окупований Крим, то нібито "у світі може початися Третя світова війна".

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Санкції проти РосіїДмитро МедведєвРосійська Федерація