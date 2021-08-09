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У Росії через зношене обладнання в лікарні загинули дев'ять пацієнтів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У лікарні столиці Північної Осетії (Росія) Владикавказ через перебій з подачею кисню померли дев'ять пацієнтів. За попередніми даними, причиною збою став порив підземної труби, яка перебувала в зношеному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Інтерфакс".

Джерело видання повідомило, що причиною смерті пацієнтів стало припинення подачі кисню. Зупинка сталася через порив зношеної підземної труби, яка веде від кисневої станції в реанімацію.

Поламання кисневої системи і загибель пацієнтів в лікарні Владикавказа підтвердили в уряді і МОЗ Північної Осетії.

"В результаті поламання кисневої системи померли дев'ять осіб",- повідомили в пресслужбі уряду.

У МОЗ агентству уточнили, що померли пацієнти на момент припинення подачі кисню були у важкому стані. Всього в реанімаційному відділенні перебували 71 людина.

За фактом загибелі дев'яти пацієнтів Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

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