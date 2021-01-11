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У Росії вантажівка протаранила армійську колону, загинули четверо військових

Москва, Понеділок 11 січня 2021 16:04
У Росії вантажівка протаранила армійську колону, загинули четверо військових
Фото: ДТП в Росії (скріншот відео з youtube)
Автор: РБК-Україна

У російському Підмосков'ї самоскид протаранив колону з військовими автобусами. В результаті аварії загинули, щонайменше, 4 військовослужбовців, ще близько 20 осіб постраждали.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Як заявили в Міністерстві оборони Росії, водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в колону з військовими автобусами. Зокрема, він протаранив автобус ПАЗ, який перевозив особовий склад.

ДТП сталося на 28-му кілометрі Новоризького шосе. У результаті аварії загинули четверо військовослужбовців, також повідомляється про більше 20 постраждалих.

Як повідомляє ТАСС, постраждалих доставили попутними машинами до Красногорської лікарні. В автобусах були в основному призовники, а також їх командири. Серед загиблих і постраждалих багато солдатів строкової служби.

Також повідомляється, що водій самоскида затриманий.

Нагадаємо, восени в ході загострення конфлікту в Нагірному Карабасі азербайджанські військові збили російський вертоліт Мі-24, у результаті загинули дві особи.

Зазначимо, влітку в Україні колона військової техніки потрапила в ДТП в Харківській області.

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