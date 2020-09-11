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У Росії готують додатковий запит Німеччині після виходу Навального з коми

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство внутрішніх справ Росії готує додатковий запит Німеччині після інформації про вихід Олексія Навального з коми. У запиті російська сторона просить дозволити участь у слідчих діях в Німеччині.

Про це повідомляє ТАСС.

Зокрема, у Росії хочуть, щоб німецькі правоохоронці дозволили бути присутнім під час проведення слідчих дій слідчим із РФ та російського експерта. Це дозволить російській стороні ставити уточнювальні і додаткові питання.

"У зв'язку з публікацією в ЗМІ повідомлень про вихід А. А. Навального з коми слідчий підрозділ... готує додатковий запит про надання правової допомоги в компетентні органи ФРН", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня Олексія Навального вивели з коми, вчора з'явилася інформація, що він повністю прийшов до тями після отруєння.

Також повідомлялося, що німецькі правоохоронці посилили охорону через побоювання нового замаху на Навального.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, німецькі лікарі в організмі Навального знайшли сліди отрути класу "Новачок".

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