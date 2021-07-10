RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії горить 14 тисяч гектарів лісу, є загиблий

Автор: Юлія Струк

Челябінську область Росії охопили масштабні лісові пожежі. Уже відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зазначено, що через пожежі евакуювали понад 350 осіб, в тому числі 150 дітей.

"Зараз в п'яти пунктах тимчасового розміщення перебувають 179 осіб, 128 з яких - діти. Решта поїхали до родичів", - пише російське агентство.

При цьому ще в п'ятницю площа пожеж не перевищувала п'яти тисяч гектарів.

"Ліквідація пожежі ускладнюється сильним шквалистим вітром", - пояснювали в Міністерстві надзвичайних ситуацій Россі.

Так, вогонь від лісових пожеж в регіоні перекинувся на селища. Це сталося в селищі Джабик і населеному пункті Запасне Челябінської області, частина будинків згоріла.

Відзначимо, сильна пожежа в Карталинському районі почалася 8 липня, а до 9 липня природні пожежі в Челябінській області поширилися на два населених пункти - Джабик і Запасне, всього згоріло 71 будова, в тому числі 46 житлових будинків.

За даними МНС РФ, до ліквідації пожежі залучено близько 500 осіб і 115 одиниць техніки, а також 4 пожежних потяги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяпожежа