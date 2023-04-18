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Роспропаганда заявила о "визите" Путина в оккупированные Херсонскую и Луганскую области

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские пропагандисты сегодня утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины. Он якобы побывал в Херсонской области и Луганской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские РосСМИ.

Прокремлевские издания утверждают, что сегодня Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.

Также диктатор после этого якобы отправился в штаб Национальной гвардии "Восход", находящийся в оккупированной Луганской области.

Известно, что Путин заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

При этом российские СМИ пишут, что диктатора интересовала обстановка на Херсонском и Запорожском направлениях.

В сети тем временем публикуют кадры из так называемой "поездки" Путина.

Напомним, 18 марта российские пропагандисты также сообщали о "визите" Путина на оккупированные территории Украины. Тогда он побывал в захваченном Крыму на годовщину оккупации полуострова войсками РФ. А также якобы ездил в Мариуполь.

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Владимир ПутинЛуганскХерсонская областьпропагандист