Роспропаганда заявила о "визите" Путина в оккупированные Херсонскую и Луганскую области

Прокремлевские издания утверждают, что сегодня Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.

Также диктатор после этого якобы отправился в штаб Национальной гвардии "Восход", находящийся в оккупированной Луганской области.

Известно, что Путин заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

При этом российские СМИ пишут, что диктатора интересовала обстановка на Херсонском и Запорожском направлениях.

В сети тем временем публикуют кадры из так называемой "поездки" Путина.

Напомним, 18 марта российские пропагандисты также сообщали о "визите" Путина на оккупированные территории Украины. Тогда он побывал в захваченном Крыму на годовщину оккупации полуострова войсками РФ. А также якобы ездил в Мариуполь.

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