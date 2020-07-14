У Ярославського заявили, що готуються до відкриття казино в Харкові

В групі DCH Олександра Ярославського готуються до відкриття казино в Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить бізнесменові. За їх словами, зал, призначений для роботи казино, визнаний фахівцями одним з найкращих в Європі.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

В DCH повідомляють, що вже мають домовленість з профільним оператором, що має міжнародний досвід, і розрахують, що казино в Kharkiv Palace Hotel 5* запрацює в самі стислі терміни.

"Ми понад 8 років чекали сьогоднішнього дня. Дуже прикро бачити, що в готелі є важлива для гостей можливість проведення дозвілля, і їй не можна скористатися. Багато іноземні постояльці запитували нас - чому так? Як може бути, що в п'ятизірковому готелі є такий прекрасний зал для казино, а самого казино немає? І нам складно було щось відповісти... Тому ми завжди послідовно відстоювали ідею соціально-відповідальної легалізації казино і мали на руках чітку дорожню карту, як швидко організувати роботу в цьому напрямі", - говорить генеральний менеджер готелю Атіс Захаранс

Нагадаємо, це перший luxury-готель в Харкові, який був побудований Ярославським в рамках підготовки міста до Євро-2012. Його наявність в місті було вимогою УЄФА.

Обсяг інвестицій в будівництво Kharkiv Palace Hotel 5* склали $126 млн, що дозволило створити архітектурну пам'ятку шляхом використання висококласних матеріалів і передових дизайнерських рішень.

Сьогодні Верховна рада легалізувала гральний бізнес. Парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №2285-д.

Kharkiv Palace Hotel 5* удостоєний багатьох галузевих нагород - як національних, так і міжнародних. Серед них премія International Hospitality Awards в категоріях Best Business Hotel 5* 2019, 2018, Best MICE Hotel 2019, 2018, сертифікація China Outbound Tourism Quality Service Certification та інші.

У готелі також базується регіональний офіс Європейського банку реконструкції та розвитку, зупиняються глави держав і високопоставлені дипломати, проводяться масштабні ділові та світські заходи.

Олександр Ярославський входить у ТОР-10 українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes-2020. Інвестиційний портфель належної йому групи DCH включає активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент і ін.

Коштом $300 млн інвестицій Олександра Ярославського в Харкові були побудовані сучасні аеропорт і стадіон, перший luxury-готель, інші об'єкти супутньої інфраструктури.