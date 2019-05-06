У Ярославського повідомили про зростання пасажиропотоку аеропорту "Харків"

Завдяки відкриттю нових міжнародних регулярних рейсів Міжнародного аеропорту "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, вдалося майже на дві третини збільшити обсяги пасажиропотоку за підсумками квітня у порівнянні з показниками аналогічного місяця минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного аеропорту "Харків".

"Міжнародний пасажиропотік аеропорту "Харків" в квітні склав 75,5 тисяч осіб. Це на 57% більше, ніж у квітні минулого року, коли показник був на рівні 48,1 тисячі. Враховуючи також внутрішні перельоти, послугами аеропорту в квітні скористалися 92,9 тис. пасажирів — це на 43% більше, ніж у квітні минулого року", — повідомила прес-служба.

Кількість вильотів повітряних суден з аеропорту за підсумками перших чотирьох місяців поточного року досягла майже півтори тисячі, з яких трохи менше тисячі — на міжнародних напрямках. Зростання пасажиропотоку за цей же період склав 33%: з січня по квітень включно харківський міжнародний аеропорт обслужив понад 314 тисяч мандрівників на міжнародних і внутрішніх напрямках.

Компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, відзначила кілька знакових квітневих подій у розвитку повітряних воріт міста: офіційний старт продажу квитків на прямі регулярні сполучення Харків-Париж, а також відновлення після зимової перерви прийому повітряних широкофюзеляжних суден. Однією з яскравих святкових подій квітня для міжнародного аеропорту "Харків" стало прибуття сюди фірмового брендованого літака футбольного клубу "Шахтар".

Топ-напрямками квітня серед мандрівників стали Шарм-еш-Шейх, Київ, Стамбул, Відень і Варшава. Стрімко набирають популярність відкриті в березні прямі регулярні перельоти з Харкова в Рим і Мілан.

Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", анонсував істотне розширення у поточному році географії прямого сполучення з країнами Європи, основними туристичними центрами і найбільшими авіаційними хабами: харківський аеропорт, що входить до групи DCH Ярославського, веде переговори з новими авіаперевізниками, а також про розширення маршрутної мережі з діючими. Це допоможе залучити додаткові інвестиції в розвиток авіаційної галузі, що матиме позитивний вплив на розширення міжнародних культурних і ділових зв'язків Харкова.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що йому належить.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягло 3 139, по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.