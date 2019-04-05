У Ярославського повідомили про зростання пасажиропотоку аеропорту "Харків"

Стрімке розширення мережі міжнародних авіасполучень в партнерстві з провідними авіакомпаніями дозволило Міжнародному аеропорту "Харків", який входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, збільшити в березні пасажиропотік на міжнародних перельотах на 54%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

"Найбільше зростання у 54% припав на пасажиропотік міжнародних рейсів — вони обслужили в березні 2019 року 66,8 тисяч осіб. Внутрішніми рейсами скористалися 16,6 тисяч пасажирів, що на 8% вище торішнього показника. Загальний пасажиропотік харківського аеропорту в березні 2019 року склав 83,4 тисячі осіб. Це на 42% більше, ніж у березні минулого року, коли послугами аеропорту скористалися 58,7 тисяч пасажирів", — уточнили в прес-службі аеропорту.

У Ярославського повідомили, що найпопулярнішими напрямками березня стали Шарм-Ель-Шейх (SkyUp, Azur Air Ukraine, Windrose, МАУ), Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus), Київ (МАУ), Відень (WizzAir), Варшава (LOT), Дортмунд, Вроцлав, Катовіце, Гданськ (WizzAir), Мінськ (Belavia).

За місяць авіакомпанії здіймнили 427 вильотів з харківського аеропорту, що на 37% більше, ніж за аналогічний період в 2018 році. На 32% зросла кількість міжнародних рейсів і на 46% — внутрішніх.

У березні аеропорт запустив відразу три нові напрями: регулярні рейси в Шарджі (ОАЕ) від лоукост-авіаперевізника SkyUp Airlines, один з літаків якого тепер постійно базується в Харкові; почали виконуватися прямі перельоти в Рим і Мілан від компанії Ernest Airlines; регулярні рейси між Харковом і Тель-Авівом (Ізраїль).

Важливою новиною місяця стало оголошення про початок співпраці харківського аеропорту з найбільшим європейським лоу-кост-авіаперевізником Ryanair. Вже зараз квитки в Краків, Познань (Польща) і Вільнюс (Литва) доступні на сайті авіакомпанії.

"Початок співпраці з Ryanair відкриває великі можливості для розширення маршрутної мережі харківського аеропорту, адже ця лоукост-авіакомпанія є найбільшим авіаперевізником в Європі", — розповів про перспективи розширення сполучення Харкова в партнерстві з провідним європейським авіаперевізником Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Раніше Васильченко повідомив, що Міжнародний аеропорт "Харків" веде переговори з новими авіаперевізниками, що допоможе залучити додаткові інвестиції та розширить географію прямого сполучення з країнами Європи, основними туристичними центрами і найбільшими авіаційними хабами.

Також вже доступні квитки відразу за чотирма новими напрямками від SkyUp — в Барселону (Іспанія), Ларнаку (Кіпр), Ріміні (Італія), Кутаїсі (Грузія), які відкриються в травні-червні поточного року.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, який йому належить.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас.

Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, і в 2019 році продовжить збільшуватися. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.