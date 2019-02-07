У Ярославського повідомили про зростання пасажиропотоку харківського аеропорту

Пасажиропотік на міжнародних рейсах виріс на 25%

Расширение международной маршрутной сети международного аэропорта Харьков, принадлежащего группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, позволило в январе 2018 года увеличить пассажиропоток на международных рейсах по сравнению с прошлым годом на 25% до 55,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Харьков".

Отмечается, что общий пассажиропоток, включающий внутренние и международные рейсы, увеличился до 71,8 тыс. человек, что на 20% больше показателей января 2018 года.

"Внутренними перевозками в январе 2019 года воспользовались 16,3 тысячи человек, международными — 55,5 тысяч. Топ-направлениями стали Стамбул от перевозчиков Turkish Airlines и Pegasus, Киев — МАУ, Шарм-эль-Шейх на бортах компаний SkyUp, Windrose, Azur Air Ukraine, МАУ и Bravo Airways, а также перелеты в Варшаву от LOT и в Вену от Wizz Air", — говорится в сообщении.

Число вылетов на международных направлениях выросло на 9% до 231 рейса за январь 2019 года, сообщила управляющая компания международного аэропорта "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Ярославского. Администрация аэропорта прогнозирует дальнейший активный рост пассажиропотока, что связано со скорым открытием новых популярных маршрутов как на внутренних, так и на внешних маршрутах.

"В следующих месяцах мы ожидаем ещё более активного спроса на международные и внутренние рейсы — в первую очередь благодаря расширению карты маршрутов. В марте авиакомпания Ernest Airlines открывает рейсы в Рим и Милан. В мае Buta Airways запускает перелёты в Баку. В июне запускаются новые внутренние рейсы Харьков-Одесса от SkyUp Airlines. В сентябре Wizz Air, в дополнение к существующим рейсам, открывает перелёты в Краков", — сообщила пресс-служба международного аэропорта, отметив, что билеты на все новые направления уже сейчас доступны на сайтах авиакомпаний, в кассах аэропорта, а также в билетных и туристических агентствах.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников.

В 2018 году Международный аэропорт "Харьков" открыл 12 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт "Харькова" откроет новые международные рейсы в Краков, Рим и Милан, Баку, на внутренних авиамаршрутах — перелет "Харьков – Одесса". Общее число вылетов в 2018 году достигло 4 653.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.