У Ярославського повідомили про новий рекорд харківського аеропорту

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Харківський аеропорт на чверть збільшив пасажиропотік

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, за підсумками липня 2019 року встановив новий історичний рекорд за обсягами пасажиропотоку на міжнародних і внутрішніх перельотах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію-оператора аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH.

"У липні 2019 року пасажиропотік аеропорту "Харків" становив 130,7 тисяч осіб. Це стало новим рекордом - кількість обслужених аеропортом за місяць пасажирів вперше перевищила позначку попереднього рекорду у 124 тисячі обслужених за місяць пасажирів", - повідомила компанія.

В оприлюднених харківським аеропортом даних повідомляється про зростання пасажиропотоку в порівнянні з показниками липня 2018 року на 25% - тоді пасажиропотік склав 104,5 тисячі осіб. При цьому на міжнародних напрямках кількість пасажирів зросла на 25% і склала 109,7 тисяч, а на внутрішніх напрямках - на 23% і склала 21 тисячу.

Всього в липні-2019 харківський аеропорт обслужив 531 виліт, що на 14% більше, ніж у липні-2018, коли кількість вильотів становила 465.

"Рекордні показники обумовлені розширенням географії перельотів для українських мандрівників з харківського аеропорту. У липні поточного року були анонсовані ще декілька нових напрямків, рейси з яким незабаром будуть запущені з Харкова - в Прагу і Львів, а також запуск лоукост-рейсів Харків-Київ. Квитки на всі напрямки вже у продажу", - уточнили в прес-службі аеропорту.

Згідно з даними керуючої компанії "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, всього за сім місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 683,3 тисячі мандрівників - це на 25% більше, ніж за той же період минулого року. Кількість рейсів зросла на 15% і склала 3 009. Лідерство за популярністю серед липневих мандрівників утримують Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-еш-Шейх і Варшава.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній.

Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

У 2019 році міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.