У Ярославського розповіли про запуск регулярних авіарейсів Харків-Познань

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить групі DCH Олександра Ярославського, в партнерстві з найбільшим європейським лоу-кост-авіаперевізником Ryanair встановить регулярне сполучення з польським містом Познань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного аеропорту "Харків".

Польоти за новим напрямком Харків-Познань будуть виконуватися з 27 жовтня два рази на тиждень по вівторках і неділях з вильотом о 22:00 з Харкова і в 18:00 з Познані. Мінімальна ціна авіаквитків, на цьому напрямку починається від 28 євро в одну сторону, квитки вже доступні на сайті авіакомпанії Ryanair.

Як повідомляється, Польща традиційно один з найпопулярніших напрямків серед пасажирів, які користуються послугами міжнародного аеропорту "Харків". Місто має пряме регулярне авіасполучення з польськими містами Варшава, Катовіце, Гданськ і Вроцлав.

Раніше на спільній прес-конференції аеропорту Ярославського в Харкові і лоукост-авіакомпанії Ryanair було проанонсовано розширення сполучення "першої столиці" України з країнами європейського континенту.

У червні 2019 року рейси літаків найбільшої європейської лоукост-авіакомпанії Ryanair зв'яжуть Харків регулярним сполученням з польським Краковом, а з жовтня відкриються регулярні перельоти за маршрутом Харків-Вільнюс (Литва). Рейси в обидва міста будуть здійснюватися двічі на тиждень.

Ірландська авіакомпанія Ryanair - найбільший європейський лоукост-перевізник. Понад 450 її повітряних суден літають на більш ніж 1 600 напрямках, пов'язуючи регулярним сполученням 215 аеропортів 34 країн. У 2018 році Ryanair обслужив 139,2 мільйонів мандрівників.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівняну суму в реконструкцію аеродрому, який належить їй.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, і в 2019 році продовжить збільшуватися. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інші.