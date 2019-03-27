У Ярославського розповіли про можливості для розширення маршрутної мережі аеропорту Харкова

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить групі DCH Олександра Ярославського, починає співпрацю з найбільшим європейським лоукост-авіаперевізником Ryanair. Про це стало відомо на прес-конференції в Міжнародному аеропорту "Харків", повідомляє РБК-Україна.

Тут вперше назвали точні маршрути перших авіаперельотів повітряних суден Ryanair з "першої столиці" - пасажири зможуть скористатися послугами авіакомпанії для того, щоб відвідати Краків і Вільнюс.

"Ми раді, що Харків став третім українським аеропортом для Ryanair. У 2019 р. ми плануємо зв'язати Україну з 24 містами в 11 країнах і перевезти за рік 1,4 мільйона пасажирів", — розповів про плани компанії в Україні виконавчий директор Ryanair Sun Міхал Качмажик.

"Нам приємно, що саме харківський аеропорт був обраний такою значущою авіакомпанією для співпраці. Ми вже поспілкувалися з представниками Ryanair про подальші плани і сподіваємося, у нас попереду ще багато спільних проектів", — підкреслила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

За словами Володимира Васильченка, генерального директора компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, відкриття рейсів авіакомпанії Ryanair з аеропорту "Харків" — результат тривалих переговорів.

"Вперше з Ryanair ми провели зустріч ще в 2010 році на форумі Routes cis, який проводився на базі нашого аеропорту. Саме цей момент став відправною точкою у наших взаєминах. Початок співпраці з Ryanair відкриває великі можливості для розширення маршрутної мережі харківського аеропорту, адже ця лоукост-авіакомпанія є найбільшою авіакомпанією в Європі", — розповів він.

Вже в червні 2019 року літаки почнуть літати за маршрутом Харків-Краків (Польща), а в жовтні — за маршрутом Харків-Вільнюс (Литва). Рейси в обидва міста будуть здійснюватися двічі на тиждень. На честь початку співпраці Міжнародного аеропорту "Харків" і Ryanair першим пасажирам пропонують знижки на квитки в Краків за умови їх придбання до опівночі четверга 28 березня поточного року за ціною від 14,99 євро.

Ірландська авіакомпанія Ryanair — найбільший європейський лоукост-перевізник. Понад 450 її повітряних суден літають на більш ніж 1 600 напрямках, пов'язуючи регулярним сполученням 215 аеропортів 34 країн. У 2018 році Ryanair обслужив 139,2 мільйонів пасажирів.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкції старого терміналу, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас.

Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, і в 2019 році продовжить збільшуватися. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників та запуску нових рейсів. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інші.