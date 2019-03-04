У Ярославського розповіли про перший авіарейс на напрямку Харків-Шарджа

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Перший рейс відправився в Емірати з повним завантаженням

Міжнародний аеропорт "Харків", який входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках реалізації стратегії розширення мережі міжнародних перельотів, офіційно відкрив регулярне авіасполучення Харків-Шарджа (ОАЕ). Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

У Ярославського відзначили, що перший рейс урочисто відправлений 2 березня з Харкова до Шарджі, відправився в Емірати з повним завантаженням.

"Ми раді, що наша співпраця з авіакомпанією SkyUp Airlines продовжує приносити плоди і сьогодні відкрилися прямі рейси з Харкова в ОАЕ. Поряд із запуском двох нових регулярних напрямків з Харкова в Шарджі і Одесу, SkyUp Airlines також буде базувати в нашому аеропорту одне з своїх повітряних суден Boeing 737. Наявність бази SkyUp в аеропорту "Харків" стане додатковою перевагою для відкриття ще більшої кількості нових напрямків, а також надання більш зручного графіка польотів, що безсумнівно повинно порадувати наших пасажирів", - зазначив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського

Рейси за напрямом Харків-Шарджа виконуються на сучасному комфортабельному повітряному судні Воеіпд 737-800 NG, яке розраховане на 189 пасажирських місць. Цей борт отримає постійне базування в міжнародному аеропорту "Харків".

Квитки на рейси Харків-Шарджа доступні до продажу на сайті авіакомпанії. Перельоти здійснюються щотижня по суботах: з Харкова у Шарджі - у 10:30, вильоти з аеропорту Шарджі до Харкова - о 18:40.

"Ми з гордістю повідомляємо про наш перший перельот Харків-Шарджа, що ознаменував старт сезонних регулярних авіарейсів з України в Об'єднані Арабські Емірати. Восени ми плануємо запуск регулярних авіарейсів Харків-Дубай-Харків після завершення ремонтних робіт в аеропорту Дубай. Таким чином, ми продовжуємо реалізацію стратегії розширення польотної програми SkyUp Airlines", - прокоментував співпрацю з аеропортом Ярославського в Харкові Євген Хайнацький, генеральний директор компанії SkyUp Airlines.

Шарджа - третє за величиною місто ОАЕ з населенням близько 900 тисяч чоловік. Він розташований на березі Перської затоки на відстані близько 20 км від одного з ключових туристичних і ділових центрів країни - Дубай. Шарджа пропонує туристам величезний вибір сучасних висококласних готелів, чисті пляжі і розвинену інфраструктуру розваг і відпочинку.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілана, Барселони, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова відкриє нові міжнародні рейси до Кракова, Риму і Мілану, Баку, на внутрішніх авіамаршрутах — переліт Харків–Одеса. Загальна кількість вильотів в 2018 році досягло 4 653, і в 2019 році продовжить збільшуватися.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.