У Ярославського розповіли про перший авіарейс Баку-Харків

Міжнародний аеропорт "Харків" урочисто зустрів перший регулярний рейс азербайджанської лоукост-авіакомпанії Buta Airways на новому напрямку Баку-Харків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Сучасний лайнер Embraer 190 із зручними кріслами, широкими проходами і місткими полицями для ручної поклажі, прилетів з повним завантаженням, що свідчить про затребуваність нового маршруту з харківського аеропорту, зазначили в DCH Ярославського.

Інавгураційний рейс з Баку зустріли представники азербайджанської діаспори в Україні, які висловили щиру радість з приводу зміцнення міжнародним аеропортом "Харків" зв'язків між державами, а також представники місцевої влади, керівництва аеропорту та авіакомпанії.

"Щороку понад 10 тисяч пасажирів літають між Баку і Харковом, але з пересадкою в Києві, Стамбулі, Мінську та інших містах. І ось нарешті в нашому аеропорту приземлився літак Buta Airways. Зараз компанія виконує два рейси на тиждень. Але я впевнений, перельоти будуть виконуватися три, чотири рази на тиждень, і найближчим часом наблизяться до щоденного графіку", — прокоментував відкриття регулярного сполучення Владислав Ільїн, комерційний директор аеропорту.

"Відкриття цих рейсів — ще одне підтвердження розвитку соціальних, культурних та економічних відносин між Азербайджаном і Україною. Регулярні перельоти будуть сприяти розвитку туризму — однієї з пріоритетних галузей Азербайджану — і економічних зв'язків між нашими містами", — прокоментував роль харківського аеропорту Яшар Аміров, представник авіакомпанії "Азербайджанські Авіалінії" в Україні.

Перельоти на новому напрямку здійснюються двічі на тиждень по вівторках і п'ятницях. Квитки доступні на сайті авіаперевізника, в касах аеропорту "Харків" і в квиткових агентствах. За інформацією компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, вартість квитків на новому напрямку складе від 30 доларів.

Buta Airways — азербайджанська авіакомпанія, заснована в 2016 році. Літаки компанії здійснюють рейси з азербайджанських міст Баку і Гянджі на десяти міжнародних напрямках. Харків — друге українське місто на маршрутній карті азербайджанської авіакомпанії.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що йому належить.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягло 3 139, по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.