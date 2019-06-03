У Ярославського розповіли про нові авіарейси з Харкова в Ріміні і Одесу

Міжнародний аеропорт "Харків", входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розвитку мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень відправив перші регулярні рейси на лінії Харків-Одеса, Харків-Ріміні (Італія). Інавгураційні вильоти на двох нових маршрутах відбулися 2 червня, повідомляє РБК-Україна.

Дані маршрути відкриті в рамках розширення співробітництва з лоукост авіаперевізником SkyUp Airlines, який постійно базує в аеропорт Ярославського одне з своїх повітряних суден — сучасний лайнер Boeing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

"Авіакомпанія SkyUp Airlines запустила прямі рейси з харківського аеропорту Ріміні (Італія), а з 25 травня почалося виконання регулярних рейсів за маршрутом Харків-Барселона (Іспанія), а з 30 травня — Харків-Ларнака (Кіпр)", — розповіла компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, про події за останній час розширення маршрутної мережі SkyUp Airlines з Харкова.

Таким чином, жителі міста та регіону отримали регулярне зручне пряме сполучення з трьома великими туристичними центрами Європи. На внутрішніх рейсах з 2 червня харківський аеропорт додав новий маршрут Харків-Одеса, який обслуговує лоукост авіаперевізник SkyUp Airlines.

"Розвиток внутрішніх перельотів для аеропорту "Харків" — один з пріоритетних напрямків. Традиційно високим попитом користуються рейси в Київ. SkyUp Airlines розраховує і на популярність одеського напрямку, особливо в літні місяці, а також планує нові маршрути між містами України", — розповіли в прес-службі харківського аеропорту Ярославського, і уточнили, що перший літак вирушив до Одеси з повним завантаженням, а час у дорозі склав одну годину.

Вильоти по одеському напрямку будуть здійснюватися кожен четвер та неділю вартість квитків складе від 491 гривні.

В найближчі дні аеропорт Ярославського у партнерстві з SkyUp Airlines з'єднає Харків регулярним сполученням з низкою інших великих туристичних центрів: з 4 червня — з Кутаїсі (Грузія), з 6 червня — з Ларнакою (Кіпр), з 11 червня — з Парижем (Франція). Також у літній період SkyUp Airlines буде виконувати чартерні рейси з Харкова на популярних туристичних напрямках — Шарм-еш-Шейх (Єгипет), Тіват (Чорногорія), Монастир (Туніс) і Анталія (Туреччина).

Квитки на всіх нових маршрутах вже доступні на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

В 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілана, Барселони, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній.

Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.